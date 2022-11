Zelig | Vincenzo Comunale | tutte le curiosità sul giovane comico!

Leggi su donnapop

(Di mercoledì 9 novembre 2022), il ‘bravo ragazzo‘ e stand up comedian di, al via con la nuova edizione, mercoledì 9 novembre 2022, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutto su di lui, dalla vita privata alla carriera. Leggiamo! Leggi anche: Andrea Palmieri, conoscete l’ex marito di Vanessa Incontrada? Ecco tutto su di lui!:...