X Factor | a che ora e dove vedere la replica del Live su TV8 | anticipazioni di stasera

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Chi non ha Sky e non ha l’abbonamento alla pay-tv non deve temere e preoccuparsi perché il talent show di successo X, ora giunto allo step dei, sarà disponibile anche in chiaro. E su Tv8. Bisogna solo portare pazienza perché le puntate andranno in onda, gratuitamente, a distanza di poco meno di una settimana. Questa sera, infatti, vedremo il secondo, quello trasmesso la settimana scorsa su Sky in diretta. View this post on Instagram A post shared by XItalia (@xitalia) A che ora inizia ladi Xsu TV8 L’appuntamento con laè per questa sera, a partire dalle 21.30, su TV8, canale 8 del digitale terrestre. E vedremo, appunto, il secondo, ...