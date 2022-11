Una serie di scosse fa tremare il Centro Italia | ma non c' è il rischio tsunami in Adriatico

(Di mercoledì 9 novembre 2022) AGI - Una forte scossa di terremoto, seguita da un'altra decina di intensità calante, è stata avvertita in molte regionine poco dopo le 7 del mattino. Il sisma più violento, di magnitudo 5,7 è stato registrato dall'Ingv al largo della costa delle Marche settentrionali, nel Pesarese, alle 7,07. Alle 7,40 ne è stata registrata una di magnitudo 4,1 all'interno, aldel triangolo Pesaro-Urbino-Fano. Escluso ilin"Un valore dell'evento a mare come quello di stamattina in genere non produce onde di. È partito il sistema di allertamento internazionale, ma non ci si attende alcun tipo di eventoco. Essendo vicino alla costa si sarebbe già consumato" ha detto il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio. La ...

La Dichiarazione non è uno strumento legalmente vincolante - si tratta invece didi principi, sottoscritti non solo dall'Unione europea e dai suoi membri ma anche da diversi altri paesi del ...La Red è attualmente in fase di revisione nell ambito didi lunghi negoziati a cui partecipano i tre principali organi dell Ue: Parlamento, Commissione e Consiglio. A settembre, il ...Dopo sei giornate e tre vittorie per la Logiman Crema facciamo un primo bilancio del torneo, sia in ottica Crema che in generale. A risponderci il condottiero dei rosanero cremaschi ...Ecco la lista di 10+1 attori e attrici che hanno lavorato ad almeno un film horror al tempo dei loro esordi, alcuni sono veramente insospettabili.