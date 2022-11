Napoli | in chiusura il rinnovo di un titolarissimo | firma fino al 2027

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Ildi Luciano Spalletti sta impressionando tutti con le grandi prestazioni messe in mostra in questo inizio di campionato. La squadra mostra una coesione ed una compattezza quasi perfetta, grazie anche alle geometrie di Stanislav Lobotka. Il centrocampista sloveno, infatti, si sta affermando come una delle pedine fondamentali della squadra partenopea.lobotka Come riporta Nicolò Schira sul suo account Twitter, ilavrebbe blindato il suo calciatore rinnovandogli il contratto. Lobotka firmerà un estensione di contrattoal, con un adeguamento salariale che lo porterà a percepire 2,8 milioni di euro l’anno, più 500mila euro di bonus. La scelta della dirigenza campana di rinnovare il contratto del centrocampista, si presenta come ...

