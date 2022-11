(Di mercoledì 9 novembre 2022) Da Pizzofalcone nessuno si è fatto avanti. Come se non avessero bisogno dell?assegnazione di una casa da parte dello Stato. Da via Egiziaca a Pizzofalcone, la strada simbolo delle...

ilmattino.it

Una media anche maggiore rispetto acon 8100 domande. 'Questo dato bisogna leggerlo combinato con le richieste di contributo affitto inprivati e con i redditi di cittadinanza erogati ...popolari occupati abusivamente. Succede in via bosco a Casacelle, nel comune di Giugliano. La scoperta nel complesso popolare, conosciuto come 'i pesanti', dei carabinieri della compagnia ... Napoli, alloggi occupati dai clan: c'è la stretta sulle graduatorie Da Pizzofalcone nessuno si è fatto avanti. Come se non avessero bisogno dell’assegnazione di una casa da parte dello Stato. Da via Egiziaca a Pizzofalcone, la strada simbolo ...E’ emergenza casa a Torre Annunziata. Sono state ben 400 le famiglie che hanno presentato la domanda per l’assegnazione di un alloggio di Edilizia Pubblica Popolare, rispondendo all’avviso pubblico de ...