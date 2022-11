Medici donne più degli uomini | un traguardo storico

Leggi su dilei

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Le differenze di genere, lo sappiamo, passano anche per il lavoro. E no, non si tratta di un luogo comune, ma di una verità confermata dai dati e dalle nostre stesse esperienze che ancora oggi ci mettono di fronte al fatto che in alcune realtà le pari opportunità sono destinate a restare confinate solo nelle parole, e meno nei fatti. Per fortuna le cose stanno cambiando, anche se la strada è ancora in salita, ma l’obiettivo condiviso da molti è proprio quello di annullare le disparità anche sul lavoro per garantire alla controparte femminile le stesse opportunità di ruoli e di retribuzione che da sempre sono garantite agli. E a proposito di cambiamenti e di traguardi, ce n’è uno che ha a che fare proprio il nostro Paese e che ci fa capire che quella faticosa ascesa verso la parità di genere sta finalmente dando i suoi frutti. In Italia, infatti, per la prima ...