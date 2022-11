Juve | i convocati per Verona | assenti sia Chiesa che Vlahovic | ci sono due rientri

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Lantus ha diramato la lista dei giocatori a disposizione per la trasferta di, dove i bianconeri saranno impegnati giovedì...

Negli anni scorsi, Cuadrado è stato un punto di forza della, mentre per questa prima parte di ...sta valutando le sue condizioni per capire se inserirlo nella lista definitiva dei. La ......(ristorante tipico brasiliano) che si trova a una trentina di chilometri dal centro dove solitamente si allena la. Guai, infatti, a sentire la nostalgia di casa. Tre bianconeriSaranno ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...