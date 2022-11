Inzaghi striglia i suoi e chiede un cambio di passo | bonus finiti

(Di mercoledì 9 novembre 2022)riprende igiocari eloro undiLa sconfitta esterna in casa della Juventus ha riaperto i discorsi attorno alla ‘crisi Inter’ arrivata domenica sera alla quinta sconfitta in 13 partite di campionato. Per i nerazzurri è tempo di cambiaree non sbagliare nulla, per questo, secondo la Gazzetta dello Sport,hato inelle stanze di Appiano Gentile. “Isono: sono talmente tanti gli errori accumulati a inizio stagione, che ora qualsiasi inciampo diventa un problema serio. Una risposta è attesa già stasera: San Siro ha sempre coccolato l’Inter, saranno circa 70 mila gli spettatori (tra cui Ranocchia, ieri tornato in visita ad ...

Il "Toro", con Lukaku fermo ai box, è la grande certezza dell'attacco nerazzurro , il giocatore a cuisi affiderà non solo per scardinare la difesa, non sempre irreprensibile - va detto - del ...Fiorentina - Juventus 1 - 1, Allegrii suoi: 'Serve un cambio di mentalità' Sepiange anche Allegri non ride di certo. L'1 - 1 di Firenze è il terzo pareggio in campionato dopo ... Inter, Inzaghi striglia la squadra: “I bonus sono finiti” Tensione tra il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi e squadra: ci sarebbe stata una riunione ad Appiano Gentile per comprendere gli errori ...Nella giornata di ieri è arrivata la strigliata di Marotta che ha sottolineato come sia assolutamente da migliorare il cammino in campionato ...