Il consenso di Paolucci FdI | “Positivo l’incontro tra Mastella e Festa”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Federico, responsabile per le politiche della aree interne della Campania di Fratelli d’Italia. “E’ da considerarsiche l’On.leha tenuto con il Sindaco di Avellino,. Spero che si tratti dell’avvio di una sinergia sempre più proficua e che non resti limitata alle “luci natalizie”. Come è noto, sono tra i primi e più convinti sostenitori della necessità di una collaborazione sannio-irpina, e che si possa aprire un dibattito interprovinciale sull’opportunità di unire le due province, cogliendo l’opportunità di creare una provincia unica omogenea che avrebbe più peso in Campania, abbandonando inutili campanilismi e guerre tra poveri. E’ noto che, oltre alla comune ...