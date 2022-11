Gomorra | Genny e Ciro ritorneranno | l' annuncio di Salvatore Esposito e Marco D' Amore

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Dopo il successo della seriei due protagonistiD'sono pronti a ritornare insieme per una nuova avventura.D'sono due dei volti più famosi del cinema italiano e non solo. Negli anni i due attori sono diventati celebri per i ruoli di Gennaro Savastano eDi Marzio che hanno conquistato il pubblico di Sky Uno. La quinta stagione disi è conclusa con la morte dei due protagonisti ma a quanto pare le occasioni per rivederli insieme non mancheranno. Sono in tanti a volere il ritorno dei due personaggi dima la serie si è ormai conclusa definitivamente e chissà se un giorno avrà un seguito con ...

Blasting News Italia

Salvatore Esposito che è diventato super noto grazie al ruolo diSavastano nella serie televisiva, ha parlato dei tanti sacrifici che lui e la sua famiglia hanno fatto ancora prima di ...Nel periodico ci sarà anche l'intervista a Salvatore Esposito attore napoletano diventato famoso grazie al ruolo diSavastano in. L'artista, noto tifoso napoletano, ha paragonato il ... Gomorra 5 arriva in chiaro su Tv8, le anticipazioni: Genny scopre cosa è successo a Ciro Salvatore Esposito è appena stato in tour. In giro per l’Italia, per presentare il suo terzo libro. Il secondo di quella che sarà una trilogia dedicata alle indagini di Christian Costa. Titolo: Ecliss ...Una bellissima notizia farà felici i fan di Gomorra, che arriva in chiaro su Tv8 con la quinta, attesissima stagione. Si avrà modo di seguire le vicende di Genny e Ciro, che si ritroveranno dopo ...