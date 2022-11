Ghali sponsorizza Mc Donald ed è subito bufera social | Non eri halal?

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Il rapper è finito al centro delle critiche non solo per la partnership con un marchio fortemente capitalista, ma anche per il fatto che la carne dei burger non ècome richiesto dalla sua fede islamica

