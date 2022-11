Cos’è un vero Stato di polizia

Leggi su panorama

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Anche solo parlare didiperché le forze dell’ordine impediscono che dei giovani si stordiscano di alcol e droga lo ritengo un’ignominia, una mancanza di rispetto per tutte le Masha Amini uccise in Iran solo perché volevano essere libere. Nella rubrica delle Lettere di Panorama c'è anche quella di Madjid Bazeli, chirurgo iraniano che vive in Italia e lavora in provincia di Torino. Il dottore scrive della sua terra, di ciò che sta accadendo in centinaia di località dell’Iran. A ribellarsi alla dittatura degli ayatollah sarebbero già quasi 200 tra città e province. Una protesta che ha per protagoniste le donne, in particolare le più giovani, ovquelle che non hanno conosciuto la libertà, ma la sognano. «Una generazione di donne, intelligente e coraggiosa» scrive Bazeli «ha potuto coinvolgere e galvanizzare anche ...