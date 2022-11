Come aprire dentifricio Elmex? Più facile di quanto si pensi

Leggi su lucascialo

(Di mercoledì 9 novembre 2022)il? E’ la domanda che si pongono tanti la prima volta che acquistano questo. Anche perché sulla confezione in cartone, cosìsullo stesso tubetto, non viene riportata alcuna istruzione. Non occorre però sentirsi un idiota. In effetti, ilè chiuso in modo particolare, tanto che in molti L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.