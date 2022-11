Civitavecchia “Nonna ho problemi alle Poste | mi presti dei soldi?” | 92enne smaschera truffa

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 9 novembre 2022)– Prosegue la campagna della Questura di Roma contro le truffe agli anziani con incontri da parte degli agenti della Polizia di Stato dei Distretti e dei Commissariati nell’ambito delle zone di competenza, durante i quali, vengono illustrate le tecniche più utilizzate daitori per raggirare le vittime. Inoltre, vengono forniti utili consigli per evitare spiacevoli truffe e ribadita a tutti, l’utilità di chiamare l’ 112, Numero di Emergenza Unico Europeo (N.U.E.) anche in caso di dubbi ovvero necessità di ogni natura. E al’impegno degli agenti del Commissariato di Polizia nel contrastotruffe agli anziani sia nel campo della prevenzione che della repressione ha dato il risultato sperato. Dopo l’arresto, eseguito in collaborazione con la Polizia Stradale di Cassino, di due soggetti ...