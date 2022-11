Brighton | De Zerbi | 'Arsenal? Si giocheranno la Premier fino all'ultima partita'

Commenta per primo Come riporta SportWitness , ilsta preparando un'offerta per un pupillo di Roberto De. Il club inglese sta muovendo i primi passi per sondare il terreno su Maycon , centrocampista brasiliano di proprietà dello ...Ecco, forse in quello di Dee del suola risposta è sì. Perché la rete di Gross, realizzata a sette minuti dalla fine contro il Wolverhampton in trasferta, ha portato i Seagulls al ...Domani il Brighton di Roberto De Zerbi sfiderà l'Arsenal di Mikel Arteta in Carabao Cup, ma l'allenatore bresciano fa invece le carte al campionato inglese, spiegando in maniera indiretta la forza del ...Brighton, le dichiarazioni del tecnico De Zerbi alla vigilia della gara contro l'Arsenal, club che compete per vincere la Premier League ...