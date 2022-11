Agenzia ANSA

Ilha annunciato per venerdi' prossimo, 11 novembre, l'emissione medio lungo termine di BTp a 3 e 7 anni e BTp Green per un importo complessivo massimo di 8,75 miliardi. In particolare, saranno ...Iloffrirà invenerdì 11 novembre 8,75 miliardi di euro di titoli a media - lunga scadenza fra cui il Btp 'green' 30 Aprile 2035: l'emissione, che finanzierà spese per la transizione ... Tesoro: in asta venerdì 8,75 mld titoli, arriva il Btp green - Economia Il Tesoro offrirà in asta venerdì 11 novembre 8,75 miliardi di euro di titoli a media-lunga scadenza fra cui il Btp 'green' 30 Aprile 2035: l'emissione, che finanzierà spese per la transizione ecologi ...Il Tesoro emetterà BoT per 5,5 miliardi di euro all'asta di questo giovedì e della durata di 12 mesi. Vediamo a quali condizioni.