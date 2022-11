Se è viva | è solo grazie a Berlusconi | la clamorosa confessione di Gianni Mazza

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 8 novembre 2022) Il suo cv recita: pianista, compositore, arrangiatore e direttore d'orchestra. Poi però chiedi a lui e ti dice: «Mano, sonoun anziano che si è sempre rifiutato di crescere!». A parlare è il Maestro: il sodale compagno di avventure tv di Renzo Arbore, Corrado, Michele Guardì, Fabrizio Frizzi, Nanni Loy (giusto per citarne alcuni) e, prima ancora, il pianista di Little Tony. Sue sono le sigle di tantissimi show televisivi, come Scommettiamo che?, e, ora, il nostro ha dato alle stampe il suo primo libro: l'autobiografico "Non ricordo una" (Bertoni Editore). Soddisfatto? «Molto. Però, lo prometto: basta, non ne scriverò un altro! È stato faticosissimo! Potrei essere tentato giusto dall'idea di un'opera postuma, per dire quello che non ho detto finora. Tanto a quel punto sarei morto: fatemi pure causa!». Ha ...