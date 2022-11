(Di martedì 8 novembre 2022) Sessantain, cinque delle sei specialità olimpiche già nel vivo. Unend di lusso per il battesimo delladel2022/2023 di. Ad Algeri spazio a sciabolatori e sciabolatrici, a Tallinn è il turno delle spadiste mentre gli spadisti esordiranno a Berna. A Bonn saranno invece impegnati i fiorettisti. In Algeria si parte giovedì (10 novembre) con le fasi preliminari delle gare individuali per le donne e gli uomini. Gliconvocati sono Michela Battiston, Martina Criscio, Alessia Di Carlo, Rebecca Gargano, Rossella Gregorio, Chiara Mormile, Eloisa Passaro e Claudia Rotili; a loro si uniranno – autorizzate – Benedetta Baldini, Sofia Ciaraglia, Benedetta Fusetti e Vally Giovannelli. Al maschile, dopo il lungo stop per infortunio, si ...

SPORTFACE.IT

...e Bonn in programma le gare che aprono la stagione ROMA - C'è un "super weekend" a tenere a battesimo la stagione 2022/2023 della Coppa del Mondo Assoluti per laitaliana, con 60in ...... dove dall'11 al 13 novembre saranno in programma sia la prova individuale che quella a squadre, il Responsabile d'arma Stefano Cerioni ha convocato otto fiorettisti, ai quali si uniranno ... Scherma, 60 azzurri in pedana per il week end di Coppa del Mondo: Berrè al rientro C’è un “super weekend” a tenere a battesimo la stagione 2022/2023 della Coppa del Mondo Assoluti per la scherma italiana, con 60 azzurri in pedana. Ben cinque delle sei specialità olimpiche (eccezion ...ROMA (ITALPRESS) - C'è un "super weekend" a tenere a battesimo la stagione 2022/2023 della Coppa del Mondo Assoluti per la scherma italiana, con 60 azzurr ...