Salerno | 16enne confessa di aver ucciso la nonna a coltellate | “Mi ha colpito prima lei”

(Di martedì 8 novembre 2022) Unadel salernitano hato dila, affermando però che sarebbe stata l’anziana a colpirla per. La dinamica dell’omicidio, avvenuto ieri sera in un appartamento del centro di Paestum, è ancora da chiarire, ma sarebbe maturato nell’ambito di una lite familiare. La 76enne è stata colpita da sette, di cui quattro alla schiena, con un coltello a scatto che apparteneva al nonno della ragazza. Anche laha riportato ferite da taglio a un braccio ed è attualmente ricoverata all’ospedale di Eboli, dove è piantonata in stato di fermo. La giovane è stata trovata sul marciapiede con i vestiti sporchi di sangue mentre piangeva e si disperava, dopo essere corsa fuori casa in stato ...

Il fatto è avvenuto in via delle Tavernelle, a Capaccio Paestum (), nell'abitazione dell'... La- che è vicina a compiere i 17 anni - non ha mai avuto problemi di alcun tipo e che ...Orrore a Capaccio Paestum (), dove nella serata di ieri, lunedì 7 novembre, unaha accoltellato a morte la nonna di 76 anni. La tragedia si è verificata intorno alle ore 19:30 nel vicolo delle Tavernelle, a pochi ...Una 16enne del salernitano ha confessato di aver ucciso la nonna a coltellate, affermando però che sarebbe stata l’anziana a colpirla per prima. La dinamica dell’omicidio, avvenuto ieri sera in un app ...È stata trasferita all'alba nel carcere di Nisida (Napoli) la ragazza di 16 anni che, ieri sera, ha ucciso con sei coltellate la nonna di 76 anni. Il fatto è avvenuto in via delle Tavernelle, a Capacc ...