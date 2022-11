Rubati alimenti dalla Caritas Denunciato 26enne

Leggi su tarantinitime

(Di martedì 8 novembre 2022) Sempre alta l’attenzione della Compagnia Carabinieri di Taranto nei confronti dei reati predatori nell’ambito cittadino. Non solo mediante una costante attività preventiva svolta da pattuglie in tutto il centro abitato ed anche nelle periferie della città ma, come in questo caso, anche mediante una tempestiva quanto efficace attività di indagine eseguita dopo un furto di varie derrate alimentari, messo a segno all’interno di un deposito della, ubicato nel cuore della città epresso la Stazione Carabinieri di Taranto San Cataldo. Le indagini hanno permesso di recuperare l’intera refurtiva, nascosta in un locale in uso ad untarantino, già noto alle forze dell’ordine,in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, per l’ipotesi di reato di ...