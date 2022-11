La Gazzetta dello Sport

Siamo a metà del guado, più o meno visto che le partite sono dispari (17). E ancora c'è poca chiarezza su chi sia la vera favorita per la vittoria finale. Philadelphia resta l'unica imbattuta, la Nfc ...Siamo a metà del guado, più o meno visto che le partite sono dispari (17). E ancora c'è poca chiarezza su chi sia la vera favorita per la vittoria finale. Philadelphia resta l'unica imbattuta, la Nfc ... Rodgers è al capolinea. Geno Smith mvp Non è un’eresia Il quarterback di Green Bay sembra persino infastidito dal dover giocare con una squadra così modesta. Quello di Seattle è la rivelazione della stagione. Monday Night: Baltimore sbanca New Orleans ...