Palomino subito convocato | a Lecce c’è anche Vorlicky

(Di martedì 8 novembre 2022) Zingonia. Sono due le grandi sorprese nell’elenco dei convocati dell’Atalanta, che mercoledì sera affronterà ilin trasferta a via del mare con calcio d’inizio alle 18:30. il primo è José Luistornato a disposizione di Gasperini dopo aver scontato la lunga sospensione a causa della positività al Clostebol. Da lunedì, in seguito alla sentenza che lo assolto dalle accuse, è tornato ad allenarsi con i compagni di squadra e il tecnico lo ha voluto immediatamente portare insieme al gruppo. Non sembra probabile il suo impiego, non avendo lavorato per la squadra da quattro mesi, ma la sua sola presenza è un’aggiunta molto importante. La seconda novità riguarda Lukas, il classe 2002 ceco che in questa prima parte di stagione sta cercando di riabilitarsi giocando con la primavera. Viene da diversi problemi fisici che ...