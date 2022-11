Musetti facile in tre set contro il cinese Tseng Passaro | partenza in salita

Quandodebuttava a Milano a novembre di un anno fa, Chun - Hsin Tseng era fuori dai primi 200 del ranking. Ora il cinese di Taipei nato l'8 agosto come Federer ma nel 2001, è numero 90 della ...Lorenzoha vita piuttostonel suo primo match del Gruppo Rosso alle Next Gen ATP Finals 2022 a Milano (cemento indoor) . Il carrarino bagna alla grande il suo esordio nella kermesse lombarda ...Inizia la settimana dedicata alle Intesa San Paolo Next Gen ATP Finals di Milano. Per la prima volta nella storia della competizione, tre italiani sono ai nastri di partenza: Lorenzo Musetti, Francesc ...Siamo giunti al giorno che segna l’inizio delle Next Gen in quel di Milano. Quest’anno la truppa azzurra che si presenta all’evento giovanile più importante del tennis è formata da ben tre tennisti: L ...