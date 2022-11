Kitsurfer in mare risucchiato in aria dal motore dell' elicottero militare | poi lo schianto a terra | ' Lo sento ancora nella mia testa'

Aspirato in aria dalle pale dell' elicottero militare, che sorvolava a bassa quota le acque di Ladispoli , a nord di Roma . Inc'era Alessandro Ognibene , kitesurfer che aveva approfittato di una giornata soleggiata, per praticare il suo sport preferito. Quel giorno, però, mentre lo sportivo stava scivolando sull'acqua, ...Aspirato in aria dalle pale dell' elicottero militare, che sorvolava a bassa quota le acque di Ladispoli , a nord di Roma . Inc'era Alessandro Ognibene , kitesurfer che aveva approfittato di una giornata soleggiata, per praticare il suo sport preferito. Quel giorno, però, mentre lo sportivo stava scivolando sull'acqua, ...Aspirato in aria dalle pale dell'elicottero militare, che sorvolava a bassa quota le acque di Ladispoli, a nord di Roma. In mare c'era Alessandro Ognibene, ...Scopri cosa fare e vedere nel Nordeste in Brasile: spiagge da sogno dove fare kitesurf, dune desertiche e la vivace capitale Fortaleza.