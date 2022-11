Era inevitabile Medici no-vax | Luca Zaia mette a tacere la sinistra

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 8 novembre 2022) «Ho l'impressione che qualcuno non abbia capito bene di cosa stiamo parlando. Ino-vax, quelli che non si sono fatti il vaccino contro il Covid, non sono mica stati radiati dai loro rispettivi ordini professionali».(non ha bisogno di presentazioni, basta una riga di biografia: fa il governatore leghista della Regione Veneto) è abituato a non girarci attorno alle cose. Te lo dice pane al pane, quello che pensa. Una schiettezza, la sua, che è una qualità rara tra i politici, forse pure più del pragmatismo che ci vuole per non rimanere impigliati in polemiche che altrimenti si autoalimentano. Come quella sul reintegro del personale sanitario che il braccio, per quella benedetta punturina salva-pelle conto il Sars-cov2, non ha voluto propriorcelo. «I dottori no-vax sono stati "sospesi", iniziamo a ...