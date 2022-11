Cremonese-Milan | le probabili formazioni | la scelta in attacco

(Di martedì 8 novembre 2022) Con Olivier Giroud costretto allo stop causa squalifica, Pioli si affiderà a Divock Origi, chiamato a non far rimpiangere il 9 francese. Altra pedina fondamentale dello scacchiere rossonero che mancherà questa sera è Theo Hernandez, il quale sarà sostituito da Ballo-Tourè. Sulla fascia sinistra potrebbe essere concesso un turno di riposo a Rafael Leao, pronto Ante Rebic. Divock OrigiQueste le(3-4-2-1): Carnesecchi; Vasquez, Bianchetti, Aiwu; Valeri, Castagnetti, Escalante, Ghiglione; Zanimacchia, Meitè; Okereke.(4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Ballo-Tourè; Bennacer, Tonali; Messias, Diaz, Rebic; Origi.

Napoli -, dove seguirla in tv e in streaming . Napoli primo in solitaria, l'Empoli si ... + 6 sulseconda. Il Napoli inoltre non ha ancora perso nel corso di questo campionato (11 ...Martedì 8 Novembre Napoli - Empoli (ore 18:30, Dazn) Spezia - Udinese (ore 18:30, Dazn)(ore 20:45, Dazn) Mercoledì 9 Novembre Lecce - Atalanta (ore 18:30, Dazn) Sassuolo - Roma (...Ma dove si potrà vedere la sfida tra rossoneri e grigiorossi Cremonese-Milan sarà l’anticipo serale di questo tanto atteso turno infrasettimanale di Serie A. I rossoneri continuano l’inseguimento al ...Già oggi sono in programma 3 partite da appuntare: Napoli-Empoli, Spezia-Udinese e Cremonese-Milan. Il turno vedrà il momento clou nella giornata di domani (5 gare) per concludersi giovedì con ...