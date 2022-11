Confermo la posizione del governo Draghi” Mes | parla Giorgetti

Agenzia Nova

"Mi attengo alladel precedente governo di cui facevo parte, in attesa della decisione della Corte tedesca", ha spiegato ai giornalisti che gli chiedevano cheavrebbe assunto in ...l'impegno a ratificarlo, esattamente ladello scorso governo', ha aggiunto. 'Distinguerei fra politiche comuni e debito comune. Sicuramente possiamo parlare di accordo per quanto ... Il ministro Giorgetti: “Sul Mes confermo la posizione del governo Draghi” Per il 2022 Pandora ha confermato l’outlook di una crescita organica delle ... Grazie alla nostra solidità finanziaria e alla nostra posizione nei regali a prezzi convenienti, siamo ben attrezzati per ...Il titolo guida i rialzi a Copenaghen e sullo Stoxx600. Nonostante l’incertezza macro-economica e politica, le abitudini di shopping dei consumatori finora sono nell'insieme invariate, secondo la soci ...