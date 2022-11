Basket | Alessandro Rossi esonerato | Scafati cambia allenatore

(Di martedì 8 novembre 2022) L’avventura disulla panchina della Givovaè terminata. Il coach della promozione del club campano in Serie A viene sollevato dall’incarico dopo sei sole giornate di campionato, quando la sua squadra ha un record di 1-5, e dunque due punti in classifica (ultimo posto con Verona). Queste le parole del patron scafatese Nello Longobardi: “Ringrazio vivamente, al quale mi sento profondamente legato da un rapporto di sincera amicizia. Mai come stavolta, dopo tanti anni di gestione societaria, sono addolorato di questa scelta, purtroppo necessaria. L’intera società è profondamente grata adper i risultati storici e straordinari che ci ha regalato: il raggiungimento della serie A è stato anche il frutto del suo impegno, del suo lavoro ...

Salta la prima panchina in serie A. La neopromossa Scafati, ultima in classifica, con soli due punti dopo sei giornate, sta rescindendo il contratto con coach Alessandro Rossi, eroe della promozione nella massima serie. Il cambio in panchina sarà ufficializzato nelle prossime ore. Fatale per Rossi la sconfitta casalinga contro Varese, nel debutto al ...La Givova Scafati rende noto di aver rescisso consensualmente il contratto che la legava ad Alessandro Rossi, l'allenatore ingaggiato a giugno del 2021 per guidare la prima ...