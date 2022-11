Alberto di Monaco si laurea in Italia | scopriamo con quale titolo

(Di martedì 8 novembre 2022) Sono settimane molto movimentate per il principedi, che solo pochi giorni fa era negli Stati Uniti. Ora si trova in visita ufficiale in. Per tre giorni, a partire da ieri lunedì 7 novembre, il Principe si muoverà tra i paesi di Gerace, Cittanova e Molochio, che in un tempo tra il XVI e il XVIII secolo facevano parte dei domini di un ramo della famiglia Grimaldi. Durante il suo soggiorno indisi destreggerà tra numerosi impegni e riceverà anche una. Stando ai programmi ufficiali, infatti, la sua presenza è prevista all’inaugurazione di nuove insegne per indicare che i paesi appartengono ai “Siti storici Grimaldi di“. AnsaIl Sovrano della piccola Rocca riceverà anche la cittadinanza onoraria da ...

