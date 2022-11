Vandali in azione all’Itis Mattei di San Donato Milanese | la scuola resta chiusa

(Di lunedì 7 novembre 2022) Sconosciuti hanno aperto gli estintori e cosparso il contenuto nei corridoi e nelle aule. Il dirigente scolastico ha disposto la chiusura dell’istituto per la giornata di lunedì 7 novembre per consentire le operazioni di pulizia

Giornale di Brescia

Risveglio amaro quello di ieri per Borgosatollo. Il chiosco del parco Cantarane è stato dato alle fiamme . L'incendio è stato appiccato nella notte, a farne le spese il gazebo in legno utilizzato per ...... il Comune di Marsala ha usufruito di un finanziamento del Po - Fesr Sicilia (6: 'Interventi ... Tra ie l'incuria, perde pezzi. Molte auto, a causa della strettezza della strada, ci ... Vandali in azione a Borgosatollo: distrutto il chiosco al parco Cantarane Quel che resta del chiosco del parco Cantarane - © www.giornaledibrescia.it Risveglio amaro quello di ieri per Borgosatollo. Il chiosco del parco Cantarane è stato dato alle fiamme. L’incendio è stato ...Imperia. Raid vandalico nella notte messo in atto da ignoti. più di 30 auto sono state vandalizzate nella zona di borgo Prino e borgo Peri. Sulle vetture, realizzate presumibilmente con un cacciavite, ...