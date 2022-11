Torino | per Pellegri esclusi problemi ai legamenti; Sanabria punta la Sampdoria

Leggi su sportface

(Di lunedì 7 novembre 2022) Ilnon ha il tempo di leccarsi le ferite dopo la sconfitta in trasferta contro il Bologna, perché mercoledì, nel turno infrasettimanale, c’è già la sfida contro la, davanti al proprio pubblico. Al centro delle attenzioni granata ci sono le condizioni di Pietro, infortunatosi dopo pochissimi istanti dal via della sfida contro i felsinei: per l’ex Milan sonointeressamenti legamentosi, rivelando semmai un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra. Al centro dell’attacco, contro i blucerchiati potrebbe rivedersi Antonio, che ha svolto una parte di allenamento in gruppo e potrebbe tornare a calcare un campo di Serie A dopo un mese dall’ultima volta (contro l’Empoli, poi è rimasto 90? in panchina con l’Udinese). SportFace.