Serie A1 Femminile | settima giornata | risultati e classifica

La Gazzetta dello Sport

... a partire dal 2024, la Lamborghini LMDh nel Campionato Mondiale Endurance FIA WEC e nella... 83 riservata a un equipaggioe una terza vettura contraddistinta dal n. 19. 'Sono ...Prima vittoria in campionato, alla quinta giornata, per il Banco Marchigiano Miv in. Espugnata Fano con una vittoria da tre punti contro la Ferri, battuta 3 - 1 con parziali di 25 - ... Serie A femminile, Falconara detta il passo. Ma Francavilla e Bitonto sono sempre lì Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province. Con la tua autorizzazion ...Nell'anticipo il Famila Wuber Schio supera Moncalieri e prosegue la sua corsa in vetta da imbattuto. Ok anche la Reyer Venezia, insegue la Virtus Bologna ...