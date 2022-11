Scomparso Aaron Carter | fratello di Nick dei Backstreet Boys Eccolo con la mamma al Roxy Bar

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 7 novembre 2022)è volato via misteriosamente a soli 34 anni. Ne aveva appena 10 quando arrivò alBar sull’onda di un successo mondiale dovuto al fatto che era il fratellino di, il bello dei. Tante ragazzine e bambine erano venuto per idolatrarlo. Era piccolissimo e quasi scompariva da solo sul palco del. Il microfono era più grande di lui. Attorno, ragazzine e bambine urlanti. Un paio le ho fatte salire sul palco per baciarlo. Lui si esibì con due canzoni: “I’m gonna miss you forever” e “Crazy little party girl”, dove peraltro aveva accanto due ballerini. Un bagno di folla inusuale per un bambino. Non ho visto felicità nei suoi occhi. Ho letto qualche momento di smarrimento, come se fosse in una situazione disorientante dove non riusciva ad apprezzare il ...