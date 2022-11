MotoGP | Aleix Espargarò | “Per me era un sogno lottare per la terza posizione”

(Di lunedì 7 novembre 2022) Non si è concluso nel migliore dei modi il Motomondiale 2022 per Aprilia. Maverick Vinales edhanno infatti dovuto alzare bandiera bianca dopo pochi chilometri, un pesantissimo ritiro nella quarta prova ‘di casa’ per i due centauri del brand italiano. La delusione è stata grande principalmente per, quarto al termine della classifica assoluta dellaalle spalle di Enea Bastianini (Ducati). Il romagnolo ha battuto il catalano proprio nell’ultima competizione, round che ha eletto campione del mondo il nostro Francesco Bagnaia (Ducati). Lo spagnolo ha rilasciato ai microfoni della propria formazione: “Per me era unper la, qualcosa di storico specialmente con il livello attuale del Campionato. ...

... che in questo momento è per distacco il punto di riferimento tecnico della. Di seguito le ... Jack Miller : ' Stavo spingendo molto perché sapevo chenon aveva concluso la gara e 25 punti ...Valencia peraltro scrive la storiaanche per il successo di Alex Rins: il secondo nelle ...ufficiale al fianco dello stesso Bagnaia e strappando il terzo posto della clasifica finale ad...Il Team Gresini MotoGP si congratula con Pecco Bagnaia e con tutto il Team Ducati Corse per questo titolo di Campione del Mondo. “È stata una gara difficile, ho saputo solo alla fine che Aleix si era ...Alyoska Costantino | “Mi dispiace molto per la caduta di oggi. Stavo spingendo molto perché sapevo che Aleix non aveva concluso la gara e 25 punti mi ...