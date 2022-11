Monza | Sensi | “Sono un ragazzo fortunato | rivoglio il campo il prima possibile”

Squalificati: -(3 - 5 - 2) : Di Gregorio; Izzo, Marlon, Caldirola; Birindelli, Pessina, ... Indisponibili: Pablo Marì,. Squalificati: -Ilperde uno dei suoi migliori giocatori, un polmone per la squadra, Stefano- frattura del malleolo peroneale, tre mesi fuori. È l'unica nota dolente di una squadra che oggi ha 13 punti ...Brutto infortunio per Stefano Sensi, che si è infortunato ieri nella gara contro il Verona. Il giocatore del Monza dovrà essere operato, come ha comunicato il club ...Il centrocampista del Monza si è rotto un perone nella partita contro l'Hellas Verona. L'ennesimo infortunio in carriera. La tregua tra lui e l'infermeria era durata sei mesi ...