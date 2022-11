Il gesto di Dzeko verso la curva della Juve scalda i social. La Procura apre un fascicolo

Il rapporto tra Edine i tifosi bianconeri durante Juventus - Inter, però, sembra proprio ... Sarebbe l'ultimodi un bisticcio cominciato da un rinvio dal fondo. In merito all'episodio la ...... ai quali l'ex romanista risponde con unvolgare. Ascolta 'La fine del gioco di Donald Crowhurst' su Spreaker. La Procura Federale apre un fascicolo sul casoAnche qui, secondo le ...Juventus-Inter, gestaccio di Dzeko: ecco cosa è accaduto A scaldare ulteriormente gli animi del match, ci ha pensato infine un gesto poco carino messo in pratica da Edin Dzeko. Tutto sarebbe nato ...Il gol annullato dal Var a Danilo, le reti di Adrien Rabiot e Nicolò Fagioli, la vittoria che fa respirare la Juve, contro un’Inter incapace di segnare e ritornata in difficoltà. Una partita però dove ...