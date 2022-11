Covid | Bertolaso | Lombardia lasciata sola | qualcuno dovra' spiegare

(Di lunedì 7 novembre 2022) "Questa Regione e' statanei momenti drammatici dell'emergenza eperche' e' stato fatto questo. Non ho visto nessun ministro competente qui in, nessuna ...

Cosi' il nuovo assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido, in conferenza stampa a Palazzo Lombardia. 7 novembre 2022Lo ha detto il nuovo assessore alla Sanita' della Regione Lombardia, Guido, parlando dell'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sul. 'Durante quei mesi non ho visto' ...'Questa Regione e' stata lasciata sola nei momenti drammatici dell'emergenza e qualcuno dovra' spiegare perche' e' stato fatto questo. Non ho ...Bertolaso: “Lombardia lasciata sola. Nessun ministro in Regione”"Questa Regione è stata lasciata sola nei momenti ...