Cop27 | l' auspicio di von der Leyen | ' Fare tutto il possibile per 1 | 5 gradi in meno'

In mattinata si parte con la cerimonia di apertura della, alla quale partecipa anche Meloni. Poi due tavole rotonde: dalle 12.30 alle 14.30 una sulla transizione equa dal titolo "Just ...L'è che ladia dei risultati migliori di quelli dello scorso anno: a delusione, è stata evidente. Le lacrime, trattenute a stento dal presidente di COP 26, l'inglese Alok Sharma, ...Von der Leyen lunedì e martedì in Egitto per prendere parte al Summit dei leader della Conferenza delle Nazioni Uniti sul clima, poi la delegazione di Bruxelles rimarrà dal 14 al 18 novembre ...La premier Giorgia Meloni partecipa alla conferenza sul clima di Sharm el Sheikh, dove oggi interverrà in sessione plenaria, nel quadro dell’impegno italiano alla riduzione del 55% delle emissioni ent ...