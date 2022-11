Che tempo fa oggi a Napoli e Avellino? La parola agli esperti

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 7 novembre 2022) Un nuovo giorno inizia per gli amici di EM, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni di! Curiosi di scoprire qual è ile non solo? Inziamo subito!Il meteo perè: few clouds, umidità 61%, temperatura media 17.41°C, temperatura minima 13.75°C, temperatura massima 19.11°C, velocità del vento 2.62km/h, percentuale di nuvolosità 13%. Ilsarà caratterizzato da un cielo poco nuvoloso, un’umidità del 61%, una temperatura media di 17.41°C, di una temperatura minima di 13.75°C e di una temperatura massima di 19.11°C. Il vento avrà una velocità media di 2.62km/h ed un’intensità massima di 4.06km/h. La percentuale di nuvolosità sarà pari al ...