(Di lunedì 7 novembre 2022) In occasione di una conferenza stampa in quel di Dubai, il presidente dell’IBA (International Boxing Association), Umar Kremlev, ha annunciato lee la sede per idiin programma nel 2023, che puntano a essere tra i migliori della storia (come affermato dallo stesso Kremlev). La competizione iridata si svolgerà in, precisamente a, dall’1 al 14 maggio 2023, dove si affronteranno i migliori pugili al mondo a caccia di medaglie, nel tentativo di rappresentare nel migliore dei modi i propri Paesi di provenienza. Di seguito, il commento di Umar Kremlev riportato sul sito federale: “Sono fiducioso che il Mondiale dimaschile si terrà ai massimi livelli a, sarà uno dei ...