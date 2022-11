(Di lunedì 7 novembre 2022) Francesca Fagnani -(Foto US Rai) Ledi Francesca Fagnani ghermiscono nella seconda serata di Rai 2, ma nulla possono ilquando a trainarle c’è Ilaria D’Amico con il nuovo talk che a fatica raggiunge il 2% di share nonostante “tiri” fino a mezzanotte. Così si corre ai ripari. Come anticipato da Davide Maggio su Instagram, daandrà in onda il martedì e il mercoledì,ndofaticosa serata delin cui, oltre a partire con il deficit del traino (scorso Che C’è di Nuovo? ha registrato appena l’1.7% di share), inizia persino tardi rispetto all’orario previsto (era annunciato alle 23.45, è invece andato in onda dopo la ...

DavideMaggio.it

Lei nonalle domande più dure. Chiese ad Alessandra Mussolini se avesse perdonato il ... È vero che vorrebbe tanto avere Francesca Pascale a "", ma lei non viene "Vero. La vorrei tanto. ...... le '' che lo avevano affascinato per l' uso del colore libero e fuori dagli schemi. Quell' ... La conversione di Dufy alla pittura fauve, spiega, prese le mosse da una prima, quella all' ... Belve rinuncia alla puntata del giovedì. Ecco gli ospiti di questa settimana Le Belve di Francesca Fagnani ghermiscono nella seconda serata di Rai 2, ma nulla possono il giovedì quando a trainarle c’è Ilaria D’Amico con il nuovo talk che a fatica raggiunge il 2% di share nonos ...La giornalista Francesca Fagnani: «Ho la furia dentro, faccio tante cose per scaricare l’adrenalina. Santoro Per me fu come l’università» ...