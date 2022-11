Athletic Bilbao vs Real Valladolid – pronostico e possibili formazioni

DAZN

Commenta per primo Il ds del Barcellona Mateu Alemany ha parlato del mercato dei catalani, soffermandosi in particolare sul sostituto di Piqué, individuato nel centrale dell'diInigo Martinez: 'Inigo Martinez Ha un contratto valido con un altro club, non ne posso parlare...'Il Barcellona è alla ricerca di un sostituto per Piqué, dopo l'addio del difensore: piace Inigo Martinez dell'Dopo l'addio di Gerard Piqué, il Barcellona è alla ricerca di un sostituto del difensore. In cima alle preferenze dei blaugrana, secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, c'è Inigo ... Diretta Athletic Bilbao-Valladolid: dove vederla in tv e live streaming L'Athletic Bilbao e la Real Valladolid si sfidano in un match che ha il profumo d'Europa, una vittoria può rafforzare le ambizioni d'entrambe ...Gli uomini di Valverde sconfitti 2-1 nell'anticipo della tredicesima giornata di campionato GIRONA (SPAGNA) - Vittoria prestigiosa e meritata per il Girona, che nell'anticipo della tredicesima giornat ...