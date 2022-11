Sarri | «Il derby non è una partita normale In settimana abbiamo pagato il fatto che la testa era qui»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 6 novembre 2022) Nel postdi Roma-Lazio, ai microfoni di Dazn ha parlato l’allenatore della Lazio, Maurizio. «L’aspetto più importante è stato avercontento il nostro popolo, l’obiettivo era questo, poi penseremo ai punti e al resto». Non è stata unadi altissimo livello tecnico come ci avete abituati. Il gol che avetenon è casuale, Pedro ha cercato di non far andare mai la palla sugli esterni della Roma. «L’avevamo preparata con le uscite a tenere il difensore di centro destra e sinistra dentro, l’obiettivo era attaccarli con gli attaccanti esterni. Ladal punto di vista tecnico non è stata di alto livello, ma è stata vibrante, di grande dispendio di energie fisiche e nervose, alla fine bella da vedere. La prestazione dei due centrali è stata di buon ...