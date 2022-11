QUOTIDIANO NAZIONALE

Un 27enne somalo è stato bloccato mentre scappava con le mani e i vestiti insanguinati. Il ragazzo ha colpito un 43enne per strada e poi ha ferito l'amico che ha tentato di ...Focus sulla sicurezza a Inzago dopo lain una villa del Villaggio residenziale Proseguono le ... Proprio laaggressione ai due ha scatenato paura e preoccupazione in tutto il paese, ... Rapina violenta Roma, aggredisce due uomini a bottigliate: arrestato per tentato omicidio Un 27enne somalo è stato bloccato mentre scappava con le mani e i vestiti insanguinati. Il ragazzo ha colpito un 43enne per strada e poi ha ferito l'amico che ha tentato di intervenire ...Una rapina finita nel sangue, con due persone ferite e una arrestata con l’accusa di tentata rapina aggravata in concorso e tentato omicidio. I fatti sono accaduti a Roma, via Giovanni Lanza. Autore d ...