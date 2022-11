Psg | che fatica a Lorient | Neymar e Pereira regalano la vittoria nel finale

(Di domenica 6 novembre 2022) Un gol e pure un assist. Non di Mbappé, ma diche raggiunge così il francese in vetta della classifica marcatori. Mantenendo automaticamente in quota il Psg, sempre imbattuto in stagione, con ...

Un gol e pure un assist. Non di Mbappé, ma di Neymarraggiunge così il francese in vetta della classifica marcatori. Mantenendo automaticamente in quota il, sempre imbattuto in stagione, con il 2 - 1 su un Lorient comunque brillante e combattivo....questa era il primo match tra i professionisti anticipato alle ore 12 contro il caro bollette... Intascherà oltre 630 milioni lordi in tre anni dal, superando il precedente primato del compagno ...Lorient - PSG highlights e gol, ecco le immagini della sfida di Ligue 1. I parigini vincono nel finale grazie alla firma di Danilo Pereira ...Sblocca il brasiliano al 9', che regala poi a Danilo Pereira la rete decisiva all'81'. Di Moffi (53') il momentaneo pari. In campo Donnarumma e Verratti da una parte, Mannone dall'altra ...