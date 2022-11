“Prospettive di pace per fermare la guerra” | 11 personalità a confronto sul tema della guerra in Ucraina | tra gli ospiti anche il direttore Gomez

(Di domenica 6 novembre 2022) Undicicon altrettanti punti di vista che si confrontano sul conflitto che sta colpendo il cuore dell’Europa: dieci minuti a testa, senza interruzioni, sul modello TedX. È questo il fulcro dell’evento “diperla“, in programma lunedì 7 novembre dalle ore 21:00 presso il Palazzo delle Stelline di Milano. “In questi mesi, troppo spesso lainè stata raccontata come fosse una partita di calcio, dove si scontravano (e si scontrano) le diverse tifoserie, più interessate al conflitto che a trovare una soluzione ad esso. Ma si può davvero andare avanti a lungo così? È davvero impossibile ipotizzare una via per la? È partendo da queste due domande che è nato ...

