Lazio | Felipe Anderson | 'Derby storico | maglia che terrò I consigli di Immobile e l'assenza di Milinkovic'

...soffre ma controlla con ordine , provando a sfruttare gli spazi lasciati alle ripartenze come succede al 72', quando il neo entrato Cancellieri scappa sulla destra e serve l'accorrente...Labatte la Roma 1 - 0 e aggancia l'Atalanta al terzo posto in classifica. Una rete diAnderson , dopo un errore di Ibanez , decide il derby delle assenze . Mourinho deve fare a meno di ...Il derby di Roma va ai biancocelesti: basta il gol di Felipe Anderson per l’1-0 finale Nella sfida delle 18 di questa domenica di Serie A la Lazio trova la vittoria nella stracittadina… Leggi ...Felipe Anderson svela il segreto dalla rete che ha deciso il derby contro la Roma: "Abbiamo lottato tutti insieme. Siamo un gruppo che vuole arrivare in alto e questa vittoria ci dà carica per ...