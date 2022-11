Juve | Ferran Torres vuole lasciare il Barcellona

(Di domenica 6 novembre 2022) Dalla Spagna arriva la notizia chepotrebbe voleril. Lantus starebbe ponderando di provarciè nel mirino dei bianconeri da svariato tempo, con lantus che in estate potrebbe tentare l’assalto. Il calciatore spagnolo è stimatissimo sin dai tempi del Valencia da cui lantus avrebbe tentato di L'articolo

Tutto Juve

Approfittando della situazione di impasse creatasi al Barcellona, nuovi rumours stanno spingendo con sempre più insistenzaTorres in bianconero. Al momento lanon ha ancora affondato il ...CalciomercatoTorres vuole lasciare il BarcellonaTorres ©LaPresseSecondo la fonte ispanica, i bianconeri vogliono chiudere l'operazioneTorres con un assegno da 25 milioni ... Ferran Torres, la Juve è in agguato: il ragazzo potrebbe essere alle ultime gare con il Barca Calciomercato Juventus, il mega affare dalla Spagna che spegne le speranze dei bianconeri. Scenario a sorpresa.Lato Juventus l’umore è nero e quest’anno c’è stata la definitiva frattura tra società e i tifosi, stanchi dell’atteggiamento e dell’approccio passivo in ogni match. Nonostante ciò, la squadra di ...