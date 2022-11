Humanity disobbedisce | Non andiamo via A Catania anche la Geo Barents 

Leggi su agi

(Di domenica 6 novembre 2022) AGI -. "Intorno alle 11,30 ci è stato chiesto di lasciare il porto dicon 35 sopravvissuti a bordo. Il capitano ha rifiutato questo ordine" dicono fonti dela ong tedesca che gestisce la nave, "La legge marittima lo obbliga a portare in un luogo sicuro tutti coloro che sono stati salvati da un'emergenza in mare". "I superstiti hanno diritto a un accertamento di protezione individuale, che può avvenire solo a terra. Respingere le 35 persone a bordo di1 in cerca di protezione dalle acque territoriali è una forma di respingimento collettivo e quindi illegale". Sono 144 i migranti i migranti sbarcati dalla nave e tra questi un neonato e i minori, a seguito delle ispezioni. Breaking: Due to bad weather conditions and after consultation with the port control, the ...