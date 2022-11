GF Vip | Patrizia Rossetti infuriata con Charlie Gnocchi | «Ti tiro una padellata in testa! Ti interessano le ragazzine | sei peggio di Attilio» – Video

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 6 novembre 2022)- US Endemol Shine Tensione alle stelle traal Grande Fratello Vip. Nel bel mezzo della festa di compleanno di Edoardo Tavassi, i due ‘vipponi’ hanno infatti discusso a causa di una battuta, infelice, pronunciata dallo speaker radiofonico. A indispettireè stato un commento di, che le ha dato della “testa vuota” perché non sapeva il testo di una canzone di Ligabue che avrebbe dovuto cantare al karaoke. Lasi è quindi inviperita ed ha sfogato la sua rabbia con Wilma Goich: “Ti chiede scusa poi il giorno dopo lo rifà. (…) Io sono un po’ stufa, perché non mi offendono i ragazzi giovani, porca tro*a. Il ragazzo giovane non mi conosce, non sa… se mi dicesse una cazz*ta ci riderei ...